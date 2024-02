Alessia Morani, "do un consiglio a Sgarbi": e Vittorio reagisce così

06 febbraio 2024 a

Che fa Vittorio Sgarbi? Si dimette oppure no? Nell'attesa e nel dubbio, si arrabbia con David Parenzo. Siparietto frizzante a L'aria che tira, su La7, con il sottosegretario alla Cultura da giorni (anzi, da settimane) sulla graticola che prova a dare la sua versione dei fatti.

"Essere senatore a vita è importante tanto quanto essere sottosegretario - spiega il critico d'arte -. Diventi senatore a vita perché ti chiami Renzo Piano, non è che appena diventi senatore a vita rinunci a fare l'architetto, ti è chiaro?". "Mi è chiarissimo - replica il conduttore -, ma Renzo Piano non è membro del governo, Vittorio". "Vabbè allora parla tu, allora parla tu. Se vuoi parlare tu. Io non ho incarichi grazie ai quali... Allora parla tu, ciao e arrivederci".

Parenzo, attonito, se la ride. Sgarbi a questo punto, dopo la sfuriata, può riprendere il ragionamento: "Non ho incarichi di governo grazie ai quali faccio conferenze, faccio conferenze perché è il mio mestiere da 50 anni. Non è che se io devo far restaurare un dipinto non posso fare una conferenza su Giotto. Dal punto di vista politico, se il governo ritiene di chiedermi delle dimissioni immediate, io posso anche darle. Ma se ritiene che l'Antitrust presupponga un ricorso, quel ricorso deve avere il suo tempo. Le mie dimissioni però sono certe, io non farò più parte di questo governo alla fine del procedimento iniziato dall'Antitrust. Fino ad allora le mie dimissioni saranno una autosospensione con effetto non immediato".





Rischia grosso poi Alessia Morani del Pd: “Io ho fatto il sottosegretario, sono avvocato nella vita e mi ero autosospesa dall'Ordine perché ogni professione può provocare conflitti d'interesse”. “Mi avete convinto, capisce molto di più la Morani di te”, chiosa Sgarbi salutando a modo suo Parenzo.