Iva Zanicchi, bordata su Sanremo: "Il Festival dell'Unità", attimi di gelo su Rai 1

Cresce la febbre da Sanremo, la 74esima edizione del Festival della Canzone italiana sta per iniziare, questa sera, martedì 6 febbraio. Alla conduzione e alla direzione artistica il confermatissimo Amadeus, alla sua quinta edizione consecutiva.

E come è ovvio, la kermesse dell'Ariston già riempie il dibattito, nei bar così come nei salottini televisivi. Ancor più ovviamente se ne parla a La vita in diretta, il programma in onda su Rai 1, che per l'occasione aveva allestito un parterre d'eccezione: tra i presenti Guillermo Mariotto, Alba Parietti, ovviamente il padrone di casa Alberto Matano, Rosita Celentano e Valeria Marina.

Ma c'era anche Iva Zanicchi, la mitica aquila di Ligonchio, una che con Sanremo ha una lunga e profonda consuetudine. Ed ecco che parlando di una non meglio precisata precedente edizione, afferma senza troppi giri di parole: "Un anno, lo dico senza paura e non c'era Amadeus, ho detto che il festival di Sanremo era il festival dell'Unità". Insomma, kermesse rosso spinta. Parole, quelle della Zanicchi, che stupiscono lo studio, tanto che lei aggiunge: "Eh, perché fate quelle facce?".

Parole, quelle della Zanicchi, arrivate in risposta a una riflessione di Alba Parietti, secondo cui "Sanremo serve anche a capire dove va il Paese, in quale direzione. Ho sempre scelto le canzioni non in base alla più bella, ma in base a quella che rappresentasse di più il momento del Paese".

Tant'è, in molti - soprattutto sui social - hanno collegato le parole della Zanicchi alla presentazione di Fabio Fazio, ma ovviamente si tratta soltanto di illazioni. Per certo, Sanremo e la politica spesso e volentieri vanno a braccetto, o almeno diventano l'uno l'innesco per l'altro. Per questo 2024, Amadeus aveva promesso un Festival senza politica. Poi, però, l'invito agli agricoltori che protestano in trattore e Bella Ciao intonata in conferenza stampa. E la politica - et voilà - è subito tornata, ancor prima della prima serata...