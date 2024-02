Che tempo che fa, Clara fa rosicare la Rai: "Lo ho sempre detto a mia mamma"

12 febbraio 2024 a

Prima di conquistare il palco del Festival di Sanremo, Clara Soccini in arte Clara è stata anche una delle star di Mare Fuori, la fiction-cult di Rai 2. Insomma, la 24enne di Varese è già diventata un volto-simbolo di viale Mazzini. Eppure...

Quando Fabio Fazio chiama, Clara risponde. E pazienza se il conduttore di Che tempo che fa non è più sulla Rai (appunto) ma sul canale Nove. L'interprete di Diamanti grezzi è, insieme ad Annalisa, una delle due reduci dell'Ariston planate in studio da Fazio.

Se Annalisa, arrivata terza al Festival con Sinceramente (che già si candida a diventare un tormentone dei prossimi mesi) ha risposto all'appello forse spinta anche dalle radici comuni (sono entrambi di Savona, come hanno rivendicato con un certo orgoglio in diretta), Clara lo ha fatto proprio per l'amore che nutre per CTCF.

"Per me è un onore enorme, ciao Filippa... (si presenta con il fiatone, rivolgendosi anche a Filippa Lagerback, ndr). Vi guardavo fin da piccola con mia mamma". "Eh lo so, siamo vecchi...", si schernisce Fazio. "Bellissimo, davvero. Salutiamo mia mamma? Ciao Francesca", prosegue Clara quasi balbettante. "Ma sei davvero così emozionante?", le domanda Fazio. "Io ho sempre detto: spero un giorno di andare ospite a Che tempo che fa. Mia mamma è proprio una fan sfegatata". "Ma falla venire qua, tua mamma. Subito, quando vuole. Anche adesso, Francesca". Qualcuno, in Rai, avrà masticato un po' amaro.