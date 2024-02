Che tempo che fa, Fabio Fazio piomba su Ghali: "Nostro ospite"

12 febbraio 2024 a

Altro colpaccio firmato Fabio Fazio. Perché di colpaccio, indubbiamente, si tratta. Cavalcando la polemica che sta travolgendo la Rai, il conduttore ospiterà Ghali. Il tutto ovviamente nella prossima puntata di Che Tempo Che Fa, quella in onda domenica 18 febbraio su Nove. "Questa domenica a CTCF sul Nove ospiteremo Ghali", si legge sul profilo X del programma. Tutto secondo copione, insomma.

Una scelta che è una sfida alla Rai, da cui Fazio se n'è andato a inizio stagione, in polemica. Una sfida a quella Rai finita nel mirino dopo le prese di posizione del cantante. Ma non solo: ovviamente, il conduttore ospita il novello paladino della sinistra. Dal palco dell'Ariston, infatti, il cantante arrivato quarto alla kermesse ha gridato "stop al genocidio" a Gaza. Un appello che ha scatenato l'ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar. Appello poi ripetuto a Domenica In. Ma non solo. Proprio in queste ore l'avvocato napoletano Sergio Pisani ha presentato un esposto alla Procura di Roma con il quale chiede accertamenti sulla vicenda che a suo parere, "costituisce propaganda da cui deriva un concreto pericolo di diffusione di idee che si fondano sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra in atto così come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale". Il caso è diventato politico. E la polemica è furibonda.

Insomma, lo spazio concesso da Fazio a Ghali contribuirà a rinfocolare la polemica. Pe certo il cantante di origine tunisine tornerà sulle sue posizioni per ribadire quanto detto all'Ariston. Come detto, già ieri aveva ripetuto il copione, ospite di Mara Venier a Domenica In. "Mi dispiace che abbia risposto in questo modo, c'erano tante cose da dire. Ma per cosa altro avrei dovuto usare questo palco? Io sono un musicista prima di salire su questo palco: ho sempre parlato di questo fin da quando sono bambino", spiegava Ghali.