Geolier rivela a "Le Iene" il 'suicidio perfetto': "Ecco chi ho votato a Sanremo"

"Ho avuto a disposizione cinque voti e ne ho usato uno per Angelina Mango": Geolier lo ha rivelato a Le Iene, che lo hanno seguito da vicino durante la settimana di Sanremo, dove il rapper napoletano si è classificato secondo, proprio dietro ad Angelina. L'inviato della trasmissione di Italia 1 che lo ha seguito nella città ligure, Nicolò De Devitiis, ha raccontato l'esperienza del giovane cantante e del suo entourage per la prima volta al festival. Nel corso della kermesse, tra l'altro, è esploso un vero e proprio caso Geolier dopo che il 60% del televoto non è comunque bastato ad assicurargli la vittoria.

Dell'artista napoletano si è discusso molto anche per i fischi ricevuti dalla platea all'Ariston dopo il primo posto ottenuto nella serata delle cover insieme ai suoi "ospiti", Gue Pequeno, Luchè e Gigi D'Alessio. Parlando dei suoi cinque voti a disposizione proprio nella serata cover, il cantante ha rivelato di averne destinato uno alla Mango, che si è esibita sulle note de "La Rondine" del padre, Pino Mango. E gli altri quattro? "Per sicurezza li ho dati a me - ha spiegato Geolier -. Volevo portare il premio nella mia città ma le persone che vivono a Napoli dicono che ho vinto lo stesso, quindi va bene così. In molti hanno detto che avrei meritato la vittoria? E allora perché non mi hanno votato?".