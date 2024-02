Fiorello difende la Venier: "Quando entra in gioco la violenza non va più bene"

15 febbraio 2024 a

"Far leggere quelle veline a Mara Venier è stato un errore, ma adesso calmiamoci tutti": Fiorello interviene nella polemica politica nata durante l'ultima puntata di Domenica In su Rai 1, quando la conduttrice ha letto un comunicato dell'ad Rai Roberto Sergio in difesa di Israele. Nel corso del suo show mattutino, Viva Rai 2, lo showman siciliano ha provato a spegnere le polemiche: "È successo ed è stato stigmatizzato abbondantemente. Adesso calma, perché quando entra in gioco la violenza non va più bene".

Fiorello è poi passato alla sua solita ironia: "Addirittura hanno dovuto assegnare la scorta all’ad Sergio, finisce che la daranno anche a me". La Venier, nelle scorse ore, ha ammesso al Corriere della Sera di essere stata male per le critiche ricevute: "Sto male. Soffro molto, perché mai in vita mia ho censurato qualcuno, né sono mai stata accusata di censura. Io sono una conduttrice Rai. Se l’amministratore delegato della Rai mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio. Quanto al contenuto, forse qualcuno non è d’accordo con la condanna del massacro del 7 ottobre? Certo, è doveroso ricordare anche le vittime innocenti di Gaza. Io piango per le mamme di Gaza che hanno perso i loro figli bambini, come piango per le donne ebree stuprate e prese in ostaggio. Piango per tutte le vittime civili".