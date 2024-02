Dritto e Rovescio, "problemi di salute" per Paolo Del Debbio: chi lo sostituisce

16 febbraio 2024 a

Come ogni giovedì, ecco che torna Dritto e Rovescio. Il programma di Rete 4 però questa volta vede qualcosa di inconsueto: non c'è il suo conduttore. Paolo Del Debbio infatti non è presente in studio. Una "sorpresa" arrivata appena finita la sigla iniziale. Al posto del giornalista il collega Marcello Vinonuovo.

Nulla comunque di cui preoccuparsi. A spiegare quanto sta accadendo è lo stesso sostituto di Del Debbio: "Guardate come è bello il nostro studio di Roma, ce li siamo caricati uno ad uno, con un pullman, abbiamo cantato - ironizza entrando nello studio prima di fare riferimento al collega -. Un saluto a Paolo Del Debbio che ha avuto un piccolo problema di salute. Un grande applauso a Paolo. Può capitare".

Poi Vinonuovo anticipa gli argomenti della serata: "Oggi parleremo, comunque, di tutte le grandi polemiche della settimana, Geolier, Baby Gang. Parleremo anche della politica perché il momento è molto caldo. Lo faremo con un grande ospite, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini". Non è la prima volta che Vinonuovo prende il posto di Del Debbio. È già accaduto il 16 giugno. All'epoca la notizia è arrivata tramite i social network, dove ha iniziato a circolare a poche ore dalla messa in onda di Dritto e Rovescio. In quel caso non sono state svelate le cause che hanno spinto il conduttore a prendersi una pausa momentanea dal programma. Ma l’ipotesi più accreditata, ancora una volta, è che il giornalista fosse malato.