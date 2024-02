Domenica In, Venier? Addio polemica: chi avrà in studio settimana prossima

19 febbraio 2024 a

Mara Venier va oltre la polemica che l'ha vista protagonista. La conduttrice di Rai 1, dopo aver detto la sua sul caso Ghali/Dargen D’Amico, è pronta a voltare pagina. Ed ecco che a Domenica In non mancheranno nuove e importanti sorprese. Ad anticipare gli ospiti della puntata del 25 febbraio è TvBlog. Stando al retroscena in studio ci sarà niente di meno di Massimo Giletti. Il conduttore tornerà in Rai dopo anni per una grande serata-evento, quella del 28 febbraio dal titolo La tv fa 70 anni.

Ma non è tutto. Secondo TvBlog in puntata si continuerà a parlare del Festival di Sanremo. La Venier accoglierà infatti i The Kolors (oggi erano ad Amici di Maria De Filippi) e Diodato. E ancora, ci saranno i BNKR44 e di Pino d’Angiò. Insomma, la conduttrice passa oltre la bufera che l'ha travolta.

Lei stessa ha ammesso di non aver passato un periodo semplice. "Sto male. Soffro molto, perché mai in vita mia ho censurato qualcuno, né sono mai stata accusata di censura", sono state le sue dichiarazioni. E ora la conduttrice passa dalle parole ai fatti: via che si volta pagina con una nuova e ricca puntata e con nuovi ospiti.