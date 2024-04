Voto di scambio in Puglia, Ghisleri: "Quanto peserà per il Pd"

05 aprile 2024 a

a

a

Quanto pesa la vicenda del voto di scambio in Puglia sui sondaggi? Soprattutto, quanto nuocerà o non nuocerà al Partito democratico guidato da Elly Schlein? Secondo Alessandra Ghisleri la prima conseguenza di questa vicenda è l'astensionismo, perché "così la gente non va a votare". Non ci sono le condizioni.

Ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 5 aprile, la direttrice di Euromedia Research, infatti, spiega che la vicenda "peserà perché quello che viene denunciato è un voto di scambio, che diventa dannoso perché mina la fiducia nel processo democratico".

Insomma, secondo la regina dei sondaggi, un fenomeno di "corruzione politica verso un sistema politico che viene concepito" dagli elettori quantomeno "poco trasparente, quindi la gente si chiede 'perché devo andare a votare?'". Secondo Alessandra Ghisleri, "il fatto vero non è un tema politico relativo a un partito ma è un tema politico di gente che dice non vado più votare". O che pensa di farlo in cambio di 50 euro, osserva ancora la sondaggista alla luce dei dati emersi dalle sue rilevazioni.

Questo caso, conclude la Ghisleri. mostra "un Paese che sembra quasi basato sullo scambio".