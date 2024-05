Renzo Arbore, l'ultima grande prova? Il giovedì in seconda serata su Rai 2

Klaus Davi 05 maggio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Appresso alla musica)

Consapevole di poter contare su un archivio che custodisce il racconto degli ultimi 70 anni del Paese, la Rai sta cercando di valorizzare al massimo le sue celeberrime Teche comprendendo pure quanto sia fondamentale la figura di un narratore credibile. E Renzo Arbore si conferma un accompagnatore di lusso già sperimentato in altri contesti, da Techetechetè a Speciale per me ovvero meno siamo meglio stiamo o a Guarda... Stupisci.

Anche giovedì in seconda serata su Rai 2 ha dato ottima prova di sé, insieme a Gegè Telesforo, in una puntata di Appresso alla musica incentrata su duetti televisivi, primo fra tutti quello di Studio 10 del 1972 con Mina e Lucio Battisti autori di una performance mitica. Spazio poi ad Arbore con Gigi Proietti e con Tony Bennett, oltre a vecchi successi del conduttore pugliese come Tu vecchia mutanda tu o la sigla finale di Quelli della notte.

Buon esito di audience con 531.000 spettatori e il 6% di share, considerando che in quella fascia del giovedì i contenitori informativi dilagano puntando sui talk più accesi. Con tutto il rispetto per i bravissimi Amadeus, Conti e altri più giovani, la forza di Arbore è quella di esser stato narratore e interprete di una stagione d'oro della musica italiana e di aver contribuito a crearla e diffonderla da protagonista, e questo fa la differenza.