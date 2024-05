Amadeus gongola, altro colpaccio per "Nove": quale format strappano alla concorrenza

06 maggio 2024 a

Uno degli uomini del momento, dal punto di vista televisivo e dello spettacolo, è per certo Amadeus, fresco di addio alla Rai, che avverrà al termine della stagione: nel suo futuro, come è noto, c'è Nove, il canale di Discovery che sta facendo incetta di volti noti.

Ed è in questo contesto che emergono ulteriori indiscrezioni su quello che farà Amadeus, mattatore delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo, cinque clamorosi successi l'uno in fila all'altro. Stando ai rumors, infatti, X-Factor starebbe per traslocare su Nove a partire dal 2025-2026: dunque, la prossima stagione, dovrebbe essere l'ultima su Sky.

Il taltent viene trasmesso in Italia dal 2008, dove esordì su Rai 2. Dal 2011 va in onda su Sky. Ora, stando a quanto rilancia BubinoBlog, i diritti per trasmettere il format sono stati comprati da Warner Bros, il gruppo dietro a Nove.

Amadeus raddoppia a Nove? Rumors: un secondo colpo "letale" contro la Rai

E Amadeus che c'entra? Presto detto: salvo sorprese, la conduzione di X-Factor su Nove sarà affidata proprio a lui. Un successo assicurato, insomma. Così come si annuncia un super-successo altrettanto assicurato I soliti ignoti, format che parimenti Nove dovrebbe strappare alla Rai, per affidarlo sempre ad Amadeus, che lo conduceva anche a Viale Mazzini con risultati sensazionali in termini di share. E ancora, si apprende che I soliti ignoti dovrebbe restare nella consueta fascia orari, l'access prime-time, così come X-Factor non abbandonerà la prima serata.