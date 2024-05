DiMartedì, Piccolotti: "Meloni sulla jeep? Mi ricorda altre immagini", fango su premier ed Esercito

08 maggio 2024 a

Non poteva mancare il veleno di Elisabetta Piccolotti su Giorgia Meloni. Il video e le immagini del premier a bordo di una jeep durante una parata militare hanno indignato la sinistra. Allora mettiamo in chiaro subito una cosa: diversi premier di sinistra hanno nel loro album fotografico (basti pensare a Letta con l'elmetto) foto con le forze armate. Il fatto che un premier partecipi alle parate o agli eventi che riguardano l'esercito è del tutto normale nei protocolli e in quel preciso istante lo Stato rappresentato dal presidente del Consiglio omaggia le divise che assicurano ai cittadini la sicurezza all'interno del territorio nazionale (e non solo). Ma se a farlo è Meloni, apriti cielo.

E così la Piccolotti a Di Martedì tuona contro Meloni : "Mi ricorda tante altre immagini...". E il riferimento nemmeno tanto velato è a dittature del passato. Un accostamento surreale che ha stupito anche i presenti in studio, tra questi Mauro Mazza.

Ma la Piccolotti non molla la presa e aggiunge: "Mi ricorda tante altre immagini che annunciavano venti di guerra". Del resto per quelle immagini Meloni è stata letteralmente processata nello studio di Floris con Giannini che ha puntato il dito (ancora una volta) contro il presidente del Consiglio: "Mi inquieta quel video. Fa davvero impressione". Un vero e proprio delirio che mette in luce un aspetto a poche settimane dal voto alle Europee: la sinistra è così disperata da attaccarsi anche a una foto di Meloni pur di racimolare qualche zerovirgola nei sondaggi.

