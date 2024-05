L'Eredità, Ilaria cade alla ghigliottina ma che polemiche: "Togliete il fiasco"

11 maggio 2024 a

Ormai ogni puntata è polemica. La ghigliottina, il gioco finale dell'Eredità, continua a far discutere il pubblico e i concorrenti. Nella finalissima del preserale di Rai Uno, condotto da Marco Liorni, Ilaria si è trovata a competere per ben 42.500 euro. Una cifra notevole ma per la quale sarebbe servito molto ingegno. La cinquina di parole indizio non è stata di quelle banali: ingresso, montagna, audio, codice, sole. Fin dal momento dell'ultimo termine, la faccia di Ilaria ha cambiato espressione. Una gran confusione che l'ha portata a scrivere "uscita" come soluzione. Sebbene il termine si legasse con alcuni degli indizi, non tutte le spiegazioni della concorrente hanno convinto Liorni.

Ad essere andata in difficoltà non è stata solo Ilaria, ma anche i tanti telespettatori da casa. Molti di loro si danno appuntamento ogni sera su X per commentare la puntata all’hashtag #leredità. Sebbene ogni sera in tanti riescano a indovinare, questa volta è andata diversamente. Tante risposte come "messaggio", "porta" e anche "uscita", come proposto da Ilaria. Ma alla fine Liorni ha svelato il mistero: dietro al cartoncino vincente si nascondeva la parola "sorgente".

Gli utenti di X si sono quindi lasciati andare ai commenti, non condividendo la ghigliottina proposta dagli autori del programma. "Gli autori che attaccano le varie definizioni con la soluzione di stasera" recita la frase sopra l'immagine di una ragazza che srotola dello scotch. Un altro ha scritto sarcastico: "Togliete il fiasco agli autori!". C'è poi chi l'ha presa con filosofia anche se le spiegazioni non hanno proprio convinto: "Sorgente???? Il sole sorge!!!! Mah, bravi chi ha indovinato! Ciao a tutti amici e buon sabato sera!!"