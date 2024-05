Domenica In, "ho già capito": la gaffe di Mara Venier con i Ricchi e Poveri

26 maggio 2024 a

a

a

Clamorosa gaffe a Domenica In, quando Mara Venier ha intervistato i Ricchi e Poveri. A far sorridere tutto lo studio una battuta che la conduttrice ha fatto su Angelo. Parlando di quando erano fidanzati da giovani, infatti, Angelo e Angela hanno mostrato una foto che li ritraeva insieme in spiaggia mentre erano in costume. E immediatamente la Venier ha commentato lo scatto complimentandosi col cantante.

A quel punto Angelo sarebbe apparso in leggero imbarazzo. Ma la conduttrice ha subito cercato di metterlo a suo agio dicendo che il riferimento era alla sua acconciatura. Angela, invece, dopo aver sentito le parole della Venier, ha subito commentato: "Io ho già capito perché dici complimenti!". A quel punto sono scoppiati a ridere tutti in studio. E la presentatrice si è alzata dalla sedia correndo verso Angela e facendo finta di colpirla con il copione che aveva in mano.

"Ti porto col furgone". Zucchero, clamorosa proposta in diretta a Mara Venier

L'intervista è poi andata avanti con la presentazione della loro nuova canzone, "Aria", destinata a diventare il prossimo tormentone dell'estate. In molti hanno già commentato il brano con grandissimo entusiasmo sui social. Nel corso della loro intervista, poi, Angelo e Angela hanno parlato anche del rapporto con Franco Califano e di come sia nato il nome del gruppo.