Camper, su Rai 1 l'intuizione di Angelo Mellone: una prima puntata... da urlo

CHI SALE (Rai UnoQ)

Una stagione d’oro per il turismo italiano confermata dai dati da poco divulgati da Assoturismo Confesercenti dopo i primi 5 mesi del 2024 in cui le presenze nelle strutture ricettive sono cresciute del 3,8%, tra giugno e agosto si prevedono 216 milioni di presenze, con un incremento dell'1,5% rispetto alla scorsa estate e un +2,5% di stranieri. La Rai fa dunque bene a puntare su format che facciano conoscere borghi, spiagge, eccellenze enogastronomiche con particolare attenzione al Centro-Sud ma non solo.

Il programma Camper, giunto quest’anno alla terza edizione su Rai Uno, nasce da un’intuizione di Angelo Mellone e pone al centro il mezzo principe del turismo all’aria aperta, un tempo visto come più “nordico” ma da alcuni anni a questa parte diventato molto trendy anche in Italia, soprattutto durante e dopo la pandemia, in cui era considerato un vero e proprio emblema del turismo anti-Covid: col camper le famiglie potevano viaggiare insieme nonostante le restrizioni ed evitando gli assembramenti.

I dati incoraggiano la scommessa Rai visto che la prima puntata di questa nuova stagione lunedì ha segnato 1.433.000 spettatori col 15.4% di share, superando l’esordio del 2023 di quasi 3 punti di share. Buona la penetrazione tra i teenager e gli under 25, con punte del 16% di share.