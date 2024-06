Barbara Gallavotti, la denuncia: "Quest'uomo che vi parla è morto nel 2018", cosa rischia la politica

05 giugno 2024 a

Barbara Gallavotti, nel consueto collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 4 giugno, parla dell'intelligenza artificiale che è ormai entrata nelle campagne elettorali di tutto il mondo.

Berlusconi sul simbolo di Forza Italia per le elezioni europee è nulla, spiega l'autrice e divulgatrice scientifica: "C'è stato molto di più. Quest'anno si vota non solo in Europa ma in oltre 60 paesi, due miliardi di persone sono chiamate al voto e per la prima volta entra l'intelligenza artificiale".

E ancora, aggiunge la Gallavotti: "Credo che lei abbia il video di un celebre politico indiano che invita a votare il figlio. Ecco", prosegue la scienziata, "ha qualcosa di strano questo video. Effettivamente quest'uomo è morto nel 2018, e gli elettori ne sono consapevoli ma il defunto che entra nella campagna degli elettori ha avuto successo".

Eppoi c'è il premier dell'India Modi che ha 73 anni. Gira un video in cui balla davanti alla folla entusiasta. "è assolutamente finto", sottolinea la Gallavotti. In questo modo "passiamo a una politica in cui il candidato si mostra come vorrebbe essere". Ma attenzione, avverte, "in Europa ci sono anche dei falsi clamorosi come il video di una politica moldava in cui diceva di essere finanziata da Soros e dagli Usa, ovviamente video falso fatto con l'intelligenza artificiale".