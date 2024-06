Striscia la Notizia, terrore in Stazione Centrale per la troupe: "Tu non muori mai?"

06 giugno 2024 a

Altri momenti di paura per Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, lo storico tiggì satirico in onda su Canale 5. Staffelli, ancora una volta, torna ad indagare e torna a raccontare i borseggi sulla metropolitana e alla Stazione Centrale di Milano. Come sempre, l'inviato del tiggì ideato da Antonio Ricci cerca di mettere in guardia il maggior numero possibile di passeggeri.

Peccato però che proprio mentre cerca di mettere in guardia i presenti, sia costretto a subire sputi, getti d'acqua sulle telecamere della troupe e insulti. Uno dei suoi collaboratori, inoltre, viene anche picchiato.

Nel dettaglio, Staffelli segnala tre borseggiatrici, che vengono poi allontanate dalla Stazione Centrale di Milano: all'esterno provano a infilarsi in un taxi per sfuggire alle telecamere di Striscia la Notizia. Peccato che poco dopo le stesse tre riescano a rientrare in stazione, insomma la situazione appare fuori controllo: alla porta dei binari, infatti, non ci sono controlli.

Staffelli a quel punto le individua nuovamente e avvisa cittadini e turisti: "Attenzione, borseggiatrici!". E ancora, rivolgendosi a loro: "Andare a rubare alla gente così non è bello. Ci si sveglia la mattina e si va a lavorare come fanno tutti". Per tutta risposta, tra i molti insulti, Staffelli è costretto ad incassare anche un "tu... tu non muori mai?".