Temptation Island, l'ex ragazza di 130 kg e lo zerbino: un cast da brividi

Questione di casting: ovvero di materiale umano. Chi fa televisione sa che il 90 per cento di un programma come questo (un reality) lo fa la scelta dei personaggi che lo popolano.

Se l’ultima Isola dei famosi non si è distinta per la levatura dei naufraghi, tanto da essersi meritata un rimprovero dell’ad Pier Silvio Berlusconi, diverso destino sembra quello di Temptation Island, il reality dei sentimenti (tradotto: delle corna) che quasi ogni estate allieta le serate dei telespettatori. Almeno sulla carta, i soggetti sono svalvolati quanto basta. Il programma targato Fascino di Maria De Filippi, in onda alla fine di giugno in prima serata su Canale 5, non ha mai sbagliato un colpo: un gruppo di giovani coppie si mette alla prova in un resort dove, sia lui che lei, sono stuzzicati da tentatori e tentatrici fino a un finale in cui sarà rivelata la resistenza o meno dell’amore. Il falò di confronto, il montaggio, le canzoni in sottofondo, l’avvenenza e i neuroni dei partecipanti: non c’è mai stato nulla fuori posto in questo romanzone popolare che rivela debolezze, vittime e carnefici e solo ogni tanto e sentimenti solidi.

A giudicare dagli assaggi, che in questi giorni stiamo assaporando in attesa della nuova edizione, la materia prima c’è. Ci sono Christian e Ludovica, ad esempio. A rivolgersi alla redazione del programma è stato lui, 34enne di Vasto, in Abruzzo, dopo quasi due annidi relazione e qualche tradimento. «Sono fidanzato con Ludovica da un anno e dieci mesi. Scrivo io a Temptation Island perché Ludovica mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po’ confusa riguardo i sentimenti che provava verso di me, quando invece poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona». Insomma, un uomo che non deve chiedere mai. Mentre si confessa alle telecamere con aria da cane bastonato, lei sta muta. Non è facile immaginare come andrà a finire. Poi ci sono Jenny e Tony, che già dai nomi promettono bene. È stata la ragazza a contattare lo staff del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Lamenta di sentirsi in una relazione asfissiante, forse tossica. Lui fa il dj, viaggia spesso e conosce sempre molte ragazze, ma pare che non permetta alla fidanzata di condurre un’esistenza libera e spensierata. Jenny ha anche scoperto che l’amato si intrattiene in alcune conversazioni piccanti, ma lui nega. «Tony non mi consente di vivere la mia vita. Lui come lavoro fa il dj, quindi è sempre in giro, sempre circondato da ragazze. Per farvi capire la situazione vi dico solo che quando io e Tony ci siamo conosciuti, almeno 3 ragazze avevano le chiavi di casa sua. Un giorno una ragazza mi contatta e inizia a mandarmi le foto delle loro conversazioni. Lui ha scritto delle cose come “che bel c***tto”. Lui nega ed è un attore da Oscar». Insomma, spessore e dialoghi se non da Oscar sicuramente ai livelli di un cinepanettone scritto da un autore del Grande Fratello, tra il coatto e il pop. Vita vera.

L’ultima coppia finora rivelata è quella formata da Siria e Matteo. Stanno insieme da sette anni, da quando lei aveva un aspetto molto diverso da quello odierno. Originaria di Gela, racconta: «Fino a due anni fa pesavo 130 chili: ne ho persi 85. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi. Ho scritto a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene». Cioè: oggi Siria è una super bellona e dubita di piacere al suo ragazzo, invece quando era fuori forma non aveva questo tipo di dilemma. Ragionamento che non fa una grinza. «La guardano tutti, le ronzano intorno. Mi dà molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation Island, tant'è che sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene», dice Matteo nella clip di presentazione dimostrando una certa insofferenza nei confronti dei vari corteggiatori che si alterneranno all’Is Morus Relais dove ha sede il reality. Ma allora perchè ha accettato? Per lo stesso motivo perché tante relazioni vanno avanti: per la paura di deludere, per l’incapacità di stare soli, per abitudine, per competizione talvolta. Il viaggio dei sentimenti di Canale 5 prende in esame alcune coppie ma in realtà riguarda tutti. Più o meno. E chissà come sono gli altri concorrenti...