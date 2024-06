Stasera Italia, Vittorio Feltri: "Ilaria Salis non è un'eroina, è stata graziata dalla sinistra"

15 giugno 2024 a

Vittorio Feltri, ospite di Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 15 giugno, commenta la notizia dell'arrivo di Ilaria Salis in Italia, nella casa dei suoi genitori a Monza. "Mi fa sempre piacere quando qualcuno esce dalla galera perché so quali sono le condizioni delle carceri", premette il fondatore di Libero e direttore editoriale de Il Giornale.

Detto questo, prosegue Vittorio Feltri, "IlariaSalis non mi sembra un'eroina, ma una molto fortunata che è stata graziata da un partito di sinistra, i verdi, che l'ha strappata dalla prigione".

Aggiunge il direttore: "Ma credo che il suo curriculum non mi sembra meraviglioso visto che ha già ricevuto delle condanne e non ha mai pagato l'affitto di casa per cui ha un debito di 90mila euro con le case popolari, con l'Aler, non mi sembra che il suo comportamento sia sempre stato degno di lode", conclude Feltri.

Ilaria Salis è tornata in Italia. L’insegnante brianzola di 39 anni, eletta eurodeputata con Alleanza Verdi Sinistra (e quindi libera dopo oltre 15 mesi di carcere a Budapest), è arrivata a Monza in serata nell’abitazione dei suoi genitori. Il viaggio è avvenuto in auto da Budapest insieme al padre Roberto. Dopo l’elezione all’Europarlamento le è stata riconosciuta dal Tribunale ungherese l’immunità parlamentare.