Al Bano entra in studio urlando e zittisce Mauro Corona: gelo da Bianca Berlinguera

19 giugno 2024 a

a

a

Momenti di gelo da Bianca Berlinguer, a È sempre Cartabianca, nella puntata del 18 giugno, su Rete 4. Mauro Corona, ospite fisso del programma, non finisce più di parlare mentre si sente la conduttrice che annuncia l'ingresso in studio di Al Bano, che era in attesa dietro le quinte. Ma niente, lo scrittore è un fiume in piena, così viene letterlamente stroncato in diretta dall'arrivo del cantante di Cellino San Marco che entra in scena cantando "E vaaaaaaaaaaa!".

A quel punto Corona si innervosisce e quando Al Bano smette di cantare, risponde così alla domanda della Berlinguer - "Contento di aver rivisto il tuo amico Al Bano?" - "Sono contentissimo".

Virzì e la ex Micaela Ramazzotti, "rissa al ristorante". Caos a Roma, arrivano i carabinieri

Quindi il cantante pugliese comincia a parlare di politiche, di elezioni europee e soprattutto del G7, che si è tenuto nella sua terra, la Puglia. "Ho dovuto per anni spiegare dove vivessi e sono contento che adesso sia arrivato il G7. Borgo Egnazia? Artificiale? Il materiale è buono. È un bel posto ed è un posto che merita di essere visto. In Puglia non c'è la possibilità per avere tutta la gente che c'era lì e per fortuna che c'era un posto così". Ma conclude amaro: "Quello che mi stupisce è che non sono stato invitato, con tutta la pubblicità che ho fatto a quella regione, ma l'importante è che in Puglia sia successo quello che sia successo".