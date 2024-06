Mauro Corona sconvolto a Fuori dal Coro: "Ho paura, qui si rischia di morire"

20 giugno 2024 a

"È una situazione che fa spavento perché qui non si tratta di non avere il lavoro, qui si tratta di non avere la salute, col rischio di andare all'altro mondo": Mauro Corona lo ha detto in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal Coro su Rete 4, nell'ambito del segmento del programma che si occupa dei cosiddetti "ladri di salute". "I rimborsi - ha proseguito lo scrittore - devono arrivare addirittura il giorno dopo, si va all'ufficio postale con la ricevuta della visita e si viene rimborsati perché chi non ha soldi non può aspettare un anno poi per essere rimborsato". "Addirittura bisognerebbe non fare neanche i rimborsi, fare che paga direttamente l'Asl", si è aggiunto il conduttore.

Durante quella parte del talk, è stata raccontata la storia di Gaetano da Catania, che è in lista d'attesa da maggio 2023. Più di un anno insomma. "Un anno di domande senza risposta - ha spiegato l'inviata nel servizio -. Gaetano deve essere operato alla prostata per un sospetto carcinoma ma la chiamata non è mai arrivata". "Non so a chi rivolgermi", ha detto, sconfortata, la sorella Melania.