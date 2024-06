Stasera Italia, Senaldi stronca Ilaria Salis: "Non è in grado di risolvere nulla"

22 giugno 2024 a

Dopo che Ilaria Salis ha rivendicato con un post sui social la propria militanza al movimento di lotta per il diritto alla casa, la politica italiana si è divisa in due blocchi. C'è chi, come Nicola Fratoianni o Paolo Cento, la difende a spada tratta. Credo che sia stato assolutamente corretto candidarla - ha spiegato l'ex parlamentare comunista -, anche perché in questo modo è stata sottratta alla giustizia assolutamente priva del rispetto dei diritti umani fondamentali", ha detto l'ex parlamentare comunista. Ma c'è anche chi condanna la sua 'confessione' via Instagram. Come il segretario della Lega Matteo Salvini, che sui social ha commentato: "Mentre la Lega con il Salva-Casa libera milioni di proprietà ostaggio della burocrazia, questa orrenda sinistra da centro sociale rivendica con orgoglio le occupazioni abusive - ha scritto il segretario della Lega in un post su X -. Semplicemente vergognoso, un invito all'illegalità e alla prepotenza, uno schiaffo ai cittadini perbene. Del resto - ha poi aggiunto - basta vedere chi candidano...".

Oggi, sabato 22 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Stasera Italia, il talk show politico di Rete 4 condotto da Sabrina Scampini. Nel corso della trasmissione si è ovviamente parlato di tutto il polverone mediatico sollevato dal post di Ilaria Salis. E, tra gli ospiti nello studio di Mediaset, c'era anche Pietro Senaldi. Il condirettore di Libero ha commentato la vicenda della nuova eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, non risparmiandole pesanti critiche.

"Ilaria Salis non è in grado di risolvere nessuno dei problemi"



"Ilaria Salis non è in grado di risolvere nessuno dei problemi"

"Ilaria Salis non è in grado di risolvere neanche mezzo problema - ha spiegato Senaldi -. Ha risolto il suo problema personale trovando 140mila degli italiani che l'hanno mandata a Bruxelles. Questo - ha poi aggiunto - è l'unico problema che ha risolto Ilaria Salis".

