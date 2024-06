Fiorello, addio a Viva Rai 2: rivoluzione a Viale Mazzini, chi prende il suo posto. E lui...

25 giugno 2024 a

a

a

Addio a Fiorello e Viva Rai 2. La notizia viene data dal Corriere.it e avrebbe i crisimi dell'ufficialità. Dopo tante indiscrezioni, una conferma: si chiamerà Binario Due il nuovo format che andrà in onda sulla seconda rete dal prossimo autunno e fino a maggio nella fascia oraria che era occupata da Fiorello. Si tratta di un programma che in una certa misura richiama Viva Rai 2, un format di intrattenimento dal vivo in onda direttamente dalla stazione Tiburtina di Roma e che sarà presentato da Andrea Perroni e Carolina Di Domenico.

Questa la scommessa del direttore di rete, Angelo Mellone, che deve fare i conti con la volontà di Fiorello di cambiare programma, di voltare pagina. Lo showman, infatti, in diverse occasioni aveva lasciato intendere che la parabola di Viva Rai 2 potesse essere arrivata al termine.

E lui, Fiorello, cosa farà? Lui tace, ma indiscrezioni riferiscono che vorrebbe spostarsi dall'alba al cuore della notte, magari con un format che richiami lo storico e indimenticabile Indietro Tutta.

L'approvazione dei palinsesti autunnali è prevista per domani, 26 giugno, mentre verranno presentati il 19 luglio a Napoli. Tra le altre certezze, l'addio di Serena Bortone alla serata della domenica, dove andrà in onda Report, la cui messa in onda verrà anticipata di un'ora. La Bortone manterrà la conduzione dell'access del sabato sera.

Per Massimo Giletti invece ecco la prima serata del lunedì su Rai 3. Ritorna in video anche Elisabetta Gregoraci, a cui verrà affidata una seconda serata sulla moda. Quindi spunta anche Morgan, che si alternerà nell'access di Rai 3 con Stefano Bollani.