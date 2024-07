Reazione a Catena, "ma che studiano?": i campioni scatenano la polemica

01 luglio 2024 a

A sfidare i lucchetti, campioni in carica di Reazione a Catena, nella serata di lunedì primo luglio sono stati I cinque minuti, team composto da Alessandro, Michele e Giorgia e proveniente da Marsala. Il nome della squadra, come loro stessi hanno spiegato, deriva dal fatto che tutti loro sono molto suscettibili ma anche poco rancorosi. Dopo 5 minuti, insomma, passa tutto.

Alla fine, però, ad avere la meglio al gioco dell'Intesa Vincente, quello che precede l'Ultima Catena, sono stati i campioni in carica, ovvero Jacopo, Alessandro e Michele. Questi ultimi sono arrivati alla fase finale del game show condotto da Pino Insegno con un montepremi di 139mila euro. Che però, dopo vari dimezzamenti ed errori, è sceso a 4.344 euro. All’Ultima parola i tre avevano il termine Fiore, in mezzo invece una parola che iniziava con NA e finiva con O. Indecisi, i campioni hanno deciso di comprare il terzo elemento, giocando quindi per 2.172 euro. La terza parola era Specchio. Mentre la parola giusta era Narciso. I campioni sono riusciti a indovinarla, aggiudicandosi così il montepremi.

Sui social, nel frattempo, si è scatenata una polemica perché i lucchetti hanno confessato di non conoscere la storia di Narciso. "Non sanno neanche chi sia Narciso!! Il nulla cosmico!! #reazioneacatena", ha scritto un utente su X. Un altro: "Non riescono ad abbinare carrozza/zucca a Cenerentola, non conoscono la leggenda di Narciso…". E ancora: "Non conoscono né Cenerentola né la mitologia. Ma che studiano questi?".