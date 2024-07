Reazione a Catena, umiliazione brutale per i Maritozzi: "Pippe! Ma con 180 euro...", cose mai viste

04 luglio 2024 a

Eccoci nello studio di Reazione a Catena, il regno di Pino Insegno, il quiz in prime-time in onda su Rai 1, la puntata in questione è quella di giovedì 4 luglio. I campioni in carica, freschissimi di corona, sono i Maritozzi da Roma, tre amici che si chiamano Daniele, Francesco e Marco, tutti e tre freschi sposi.

A sfidarli ecco gli Stravaganti, altro terzetto di soli uomini che arriva da Brescia. Tre personaggi dal carattere molto diverso che però, spiegano con orgoglio, insieme creano un bel mix. Gioco dopo gioco si arriva alla sfida finale, quella dell'Intesa vincente, dove i due terzetti si fermano a sette parole indovinate a testa. Dunque si va allo spareggio, vinto dai Maritozzi, che si confermano campioni.

Spazio all'Ultima catena, il gioco finale e che può assegnare il montepremi, dove i Maritozzi si qualificano con un montepremi potenziale pari a 92mila euro. Peccato che la loro Ultima catena sia semplicemente disastrosa, forse qualcosa di mai visto prima: il montepremi scende fino a 180 euro. Ma non solo: i Maritozzi acquistano anche il terzo elemento, portando il montepremi a miseri 90 euro. Tant'è, la parola da indovinare sta tra "caduta" e "angolo" ed inizia per "pa" e finisce per "o". La risposta dei Maritozzi è "passato", ma è sbagliata: la soluzione corretta era infatti "paradiso". Poco male: 90 euro diviso tre avrebbero fatto 30 euro a testa.

Reazione a Catena, "ma che studiano?": i campioni scatenano la polemica

Il punto, però, è che di fronte a un simile spettacolo il popolo che commenta in tempo reale su X quanto si vede nello studio di Reazione a Catena, si è letteralmente scatenato. In primis, qualcuno come sempre se la prendeva con gli autori: "Paradiso? Ma per favore! Ma è troppo chiedere concorrenti più bravi e autori più intelligenti?", scriveva un utente. Poi Lucy: "Riderò quando il prossimo trio femminile arriverà all'ultima catena e vedrete quanto il livello di difficoltà si abbasserà notevolmente. Gli autori, dopo settimane di critiche, la stanno facendo sporca al contrario. Come sempre pensano siamo idioti, noi a casa!", spara ad alzo zero. Poi le bordate contro i Maritozzi. Inizia Silvia: "Ma con 180€ comprate il terzo elemento??", si interroga (e non ha certo tutti i torti). Poi Andrea: "Non ricordo una cifra così bassa. Che pippe!". "Sono fortissimi questi", faceva eco un altro utente. "Peccato, 90€ lordi facevano comodo", chiosava e concludeva con tagliente ironia Stefano.