In Onda, la provocazione di Giovanna Botteir: "F-16 all'Ucraina? La Nato è in guerra con la Russia"

12 luglio 2024 a

a

a

Non solo Joe Biden. O meglio: anche Joe Biden. In queste ore si sta parlando soprattutto delle decisioni che sono state prese nel corso del vertice Nato tenutosi a Washington, in Usa. Essendo stati spettatori delle ennesime gaffe del presidente americane, i rappresentanti dei Paesi che compongono l'Alleanza atlantica starebbero pensando di cautelarsi in vista di una possibile rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca. E, ancora una volta, il tema oggetto d'intervento riguarda gli aiuti militari all'Ucraina di Volodymyr Zelensky.

La Nato invierà alcuni jet militari a Volodymyr Zelensky. Nel comunicato dell'Alleanza atlantica si legge che Dick Schoof, il primo ministro dei Paesi Bassi, e Mette Frederiksen, la prima ministra della Danimarca, hanno avviato le procedure per trasferire gli F-16 in Ucraina, e che gli aerei "saranno operativi per volare quest’estate". Dopo Paesi Bassi e Danimarca, dice il comunicato, anche Belgio e Norvegia doneranno alcuni dei loro F-16. Si tratta di una chiara svolta nel conflitto tra Mosca e Kiev. Da tempo infatti il presidente ucraino aveva chiesto alla Nato l'invio di questi specifici aerei militari, ricevendo però sempre rifiuti.

"Biden piangeva sempre": Giovanna Botteri, l'ultimo sconcertante retroscena | Video

Che cos'è cambiato quindi? Secondo Giovanna Botteri, ospite di In Onda su La7, è un chiaro segnale della Nato in vista di una possibile rielezione a novembre di Trump alla Casa Bianca. Incalzata dalle domande di Marianna Aprile e Luca Telese, la giornalista ha così argomentato la sua tesi: "Non può essere che questa spiegazione. Anche perché, quando Zelensky ha chiesto gli F-16, ci hanno sempre detto: 'Ci sono dei limiti, c'è una linea rossa. Inviare gli F-16 significa entrare in guerra con la Russia'. Lo dicevano loro, non noi - ha sottolineato Botteri -. La Nato dovrebbe spiegarci che cosa è cambiato da allora. Forse, come dice Emmanuel Macron: 'Siamo un passo dagli stivali sulla terra'. Ovvero: dalle truppe di terra in Ucraina".