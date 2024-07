Diletta Leotta, pausa dallo sport? Cambia tutto in tv, dove potremo vederla

13 luglio 2024 a

Diletta Leotta in tv col neo sposo Loris Karius? Stando alle indiscrezioni lanciate da TvBlog, il volto di Dazn sarebbe in pole per la conduzione de La Talpa, spy game di Canale 5 con concorrenti famosi. Il programma, molto seguito in passato, è stato poi messo da parte per un po'. E ora sarebbe tutto pronto per il suo ritorno sul piccolo schermo.

Secondo alcune voci, ci sarebbero delle trattative in corso tra Mediaset e la speaker radiofonica. Se la notizia fosse vera e soprattutto se l'offerta venisse accettata, la Leotta potrebbe prendersi un mese di pausa dallo sport per dedicarsi al nuovo progetto televisivo. E non è tutto. Sempre secondo TvBlog, la produzione vorrebbe arruolare nel cast anche Karius, da poco convolato a nozze con la conduttrice.

Altro possibile concorrente del reality, secondo le indiscrezioni, sarebbe poi Mariano Di Vaio. Nelle ultime ore, l'esperto di gossip Amedeo Venza ha aggiunto qualche dettaglio in più in merito al presunto cast del reality show: "Tra i papabili concorrenti della prossima edizione de La Talpa potrebbe esserci Mariano Di Vaio. Molto restio ai programmi televisivi, potrebbe prendere parte al reality solo con dei buoni motivi", ha scritto nelle sue storie Instagram. Davide Maggio, invece, ha fatto sapere che sarà un concorrente ufficiale de La Talpa Nicola Ventola.