Reazione a Catena, Salsa e Merende vittoriose e umiliate: "C'è da demolire lo studio?"

Soltanto 1.782 euro, ma tali da scatenare una gioia incontenibile. Succede tutto nello studio di Reazione a Catena dove, dopo ben 8 puntate a mani vuote, finalmente le campionesse in carica, le “Salsa e Merende”, sono riuscite a indovinare l’Ultima Catena” del game show di Rai1. Non si vinceva dal 5 Luglio, ci sono riuscite Carola, Mariasole e Marianna, questi i nomi delle tre donne che hanno avuto la meglio contro i “Comare e Compare” all’Intesa Vincente, potendo così competere al gioco finale, partendo da una base più alta, 114mila euro.

Nello snocciolare la catena di parole, però, il montepremi si è dimezzato fino a scendere all’irrisoria cifra, ma pur sempre rispettabile, di 1782 euro. Il terzo elemento della catena era “Guarda” e si collegava all’ultima parola, cioè “Indagine”. Le tre amiche si sono intascate poco meno di 600 euro a testa, perché hanno indovinato la parola di collegamento, cioè “Caso”. Non è mancata l’ironia degli utenti sul web, specialmente su X, perché c’è chi ha scritto: "Grande entusiasmo per meno di 600 euro a testa", "Fanno 590 a testa, ca*zo urlate". È pur vero che “chi si accontenta gode”, ma sui social non c’è pietà.

Ecco altri commenti: “Oggi è facile la catena", "Difficilissima sta catena, eh???", "Giustamente Insegno per*ula le campionesse, assolutamente ignoranti!", "Le parole di questa catena dono o elementari o astruse", "Catena da scuola elementare questa", "Le hanno volute fare vincere". E ancora: "Se avevano vinto 50.000 euro avevano sbaraccato lo studio", "C’è da demolire lo studio per poco + di 500 € a cranio", "Ma non credo possa essere così facile. Mi rifiuto di crederlo. Ma sul serio?".