Alberto Angela "fatto fuori" da Temptation Island: Noos, la decisione in Rai

24 luglio 2024 a

a

a

Alberto Angela costretto allo stop. Quello che da anni è diventato il più noto divulgatore storico e scientifico dei palinsesti Rai si ritrova adesso - ma solo per qualche settimana - senza più storie da raccontare. Secondo quando riportato dal sito www.davidemaggio.it, Rai 1 ha deciso di stato avrebbe deciso di interrompere la messa in onda della seconda edizione di Noon - L'Avventura della Conoscenza. Il motivo? Gli ascolti sono troppo bassi. Complice anche la concorrenza spietata di Temptation Island, il reality di Mediaset capace di viaggiare oltre il 30% di share. Noos, partito il 27 giugno scorso, è calato a picco fino a toccare una settimana fa l'11,5%. Un disastro inaspettato.

Numeri troppo bassi per gli standard del figlio di Piero Angela e soprattutto per il potenziale della trasmissione. La Rai è subito corsa ai ripari. Noos riprenderà la sua normale programmazione solo da giovedì 22 agosto, di fatto a ridosso della nuova stagione tv. La decisione è stata presa per evitare la possibile sfida con la finale di Temptation Island. E, soprattutto, le due settimane di Olimpiadi e il giorno di Ferragosto. Insomma, la Rai decide di preservare un prodotto di assoluta qualità e che può ottenere ben di più in termini di ascolti.

Altro terremoto in Rai, si dimette la presidente Marinella Soldi: ora c'è la Bbc

Il programma di Alberto Angela era partito con grandi aspettative. Il conduttore, nella prima puntata di questa stagione, aveva addirittura ringraziato i suoi telespettatori per il caloroso seguito mostrato la scorsa stagione. E, soprattutto, aveva strappato un'intervista con il divo del cinema Russel Crowe, doppiata da Luca Ward. Proprio come nel film campioni d'incassi "Il Gladiatore". Ma non è bastato per evitargli il temporaneo stop del programma.