In Onda, "Khelif la pugile": Marianna Aprile la corregge? La risposta della Ronzulli è da applausi

10 agosto 2024 a

Imane Khelif ha vinto la medaglia d'oro contro la cinese Liu Yang, e se per lei la corsa è finita, non si può dire lo stesso per le polemiche che continuano ad arrivare da una parte all'altra. Nel corso della puntata di ieri sera di In Onda, su la 7, Licia Ronzulli ha definito la Khelif "il pugile" mandando così in tilt la conduttrice del programma Marianna Aprile.

L'ira funesta della giornalista sembra essere incontenibile: "Ma è una donna! Non può dire il pugile…", esclama in puntata l'Aprile che corregge l'azzurra: "La pugile; abbia pazienza, ma è una donna, mi scusi". La giornalista tenta di incalzare la senatrice chiedendole come si sentirebbe a essere chiamata senatore, ma la replica della Ronzulli è lapidaria: "Se mi chiama senatore non mi offendo. Non la capisco questa cosa degli articoli il e la".

L'Aprile a quel punto ci riprova e pensando di provocare la senatrice dice: "Se la chiamassi signore però non le farebbe piacere". Ma la Ronzulli cerca di spiegare in studio che "io non mi faccio problemi per un articolo".