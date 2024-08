Sonia Bruganelli, la confessione: "Non so se ci arrivo"

13 agosto 2024 a

"Io mi preparo ma non credo ce la farò ad arrivare alla fine... della prima puntata": Sonia Bruganelli lo ha scritto nelle sue storie su Instagram a corredo di una foto che la ritrae seduta sul pavimento di una sala prove di fronte a uno specchio in tenuta da ginnastica. Il riferimento dell'opinionista è a Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1, al quale parteciperà il prossimo autunno. Lo show comincerà il prossimo 28 settembre e proseguirà per ben 12 serate, due più del solito.

L'autrice televisiva, così come gli altri membri del cast di Ballando, dovrà praticamente imparare a ballare da zero. Un po' di infarinatura, quindi, si rivela necessaria. Intanto, i suoi fan si chiedono chi sarà il suo maestro anche perché, quasi sicuramente, non ballerà con il compagno Angelo Madonia. La storia tra i due starebbe procedendo a gonfie vele. E ora la coppia, oltre a frequentarsi lontano dai riflettori, si ritroverà anche separata in pista: i due si affronteranno da "avversari". E pare che i fan del programma non aspettino altro che vederli all'opera.

Nei giorni scorsi, invece, la Bruganelli ha pubblicato la foto di un gommone grigio in mezzo al mare con un paparazzo a bordo che tentava di farle una foto. "E voi cosa vedete dal vostro ombrellone? - ha chiesto ironicamente l'ex moglie di Paolo Bonolis ai suoi fan -. Un uomo in un canotto impigliato in una rete perché dovrebbe dare nell'occhio?".