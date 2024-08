Mario Giuliacci a 4 di sera: "Cosa accadrà nel 2023", scenari catastrofici

15 agosto 2024 a

a

a

Mercoledì 14 agosto giornata calda record? Non per Mario Giuliacci che, ospite di 4 di Sera su Rete 4, ha detto: “Ma scherziamo? Andiamo a vedere cos'è avvenuto nel 2023 quando c'è stata l'ondata più calda di sempre in luglio. Non la ricordiamo perché viviamo solo il presente. Del 2023 nessuno si ricorda. Quest'anno, invece, l'ondata di caldo è stata molto meno intensa”. L’esperto comunque ha precisato che “chiaramente non è più il caldo di 20-30 anni fa e il surriscaldamento del pianeta sta dando questi pessimi frutti ma non diciamo che è un caldo record”. E ancora: “Del clima fate parlare gli esperti: il surriscaldamento del pianeta proseguirà perché il peak oil (il picco del consumo di petrolio, ndr) e la massima concentrazione di anidride carbonica si avranno alla fine di questo decennio e le energie rinnovabili non faranno in tempo a interrompere il consumo di petrolio”.

Poi un appunto su cosa sarà necessario fare tra qualche anno: “Tra il 2030 e il 2040 bisognerà passare all'energia nucleare affinché le energie rinnovabili siano in grado di darci tutta l'energia che ci serve". Giuliacci, insomma, ha sottolineato che sarebbe meglio cambiare la nostra fonte di energia proprio per non ritrovarsi a vivere degli scenari catastrofici dal punto di vista meteorologico. In ogni caso, come ci ha tenuto a precisare lui stesso, non è sicuramente questa l'estate più calda di sempre.