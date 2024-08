Ballando con le Stelle, dalle Olimpiadi alla pista: chi recluta Milly Carlucci

15 agosto 2024 a

È Tommaso Marini il penultimo concorrente di Ballando con le Stelle, come annunciato da lui stesso nelle scorse ore. Si tratta dello schermidore che ha vinto l'argento olimpico nel fioretto a squadre a Parigi. La conduttrice del talent di Rai 1 aveva annunciato sui social che proprio il giorno di Ferragosto un altro aspirante ballerino si sarebbe palesato. Ora, non resta che conoscere l'ultimo concorrente, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Secondo alcuni, potrebbe trattarsi di Barbara D'Urso, che la Carlucci starebbe corteggiando da anni e che avrebbe una profonda passione per il ballo.

Marini ha annunciato ai suoi follower che parteciperà a Ballando riprendendosi mentre è in aeroporto, di ritorno in Italia da Parigi. L’atleta ha registrato un video con la sua medaglia d'argento in mano e ha spiegato: “Ciao a tutti, sono Tommaso Marini, sono argento olimpico nel fioretto a squadre e volevo dirvi che entrerò a far parte del cast di Ballando con le Stelle. Ci vediamo a settembre su Rai 1”. I commenti sotto al post sono stati vari. Qualcuno ha confessato candidamente di aspettarsi qualcun altro. Mentre altri si sono detti certi che Marini regalerà soddisfazioni.

Ultimo nome a parte, il cast di Ballando per ora è composto da: Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, l'attore turco di "Terra Amara" Furkan Palali e lo schermidore Tommaso Marini. New entry in giuria Mara Maionchi.