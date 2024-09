Affari Tuoi, Paolo Bonolis gela Selvaggia Lucarelli: "Cosa penso di Stefano De Martino"

08 settembre 2024 a

Sta per concludersi la prima settimana di Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show campione di ascolti in onda ogni sera su Rai 1. L'ex "signor Belen" ha dovuto raccogliere la difficilissima eredità lasciata da Amadeus. E se la è cavata egregiamente, sia in termini di share sia per quel che riguarda la conduzione, puntata dopo puntata sempre più disinvolta.

Ma, ovviamente, c'è chi dissente. Chi sparge veleno. E altrettanto ovviamente tra questi c'è Selvaggia Lucarelli, la quale sui social ha bocciato la conduzione-De Martino, affermando che per ora ha le spalle troppo poco larghe per reggere il peso di Affari Tuoi, una trasmissione difficile da condurre perché, spiegava, non è un vero e proprio quiz.

E proprio Selvaggia Lucarelli, alla festa del Fatto Quotidiano per cui scrive, festa che si è tenuta alla Casa del Jazz di Roma, ha chiesto un autorevole parere su De Martino a uno che di televisione ne sa giusto qualcosina: Paolo Bonolis. E al contrario di Selvaggia, il conduttore Mediaset, 63 anni, ha promosso a pieni voti Stefano.

"Ha grandissime potenzialità, è un bellissimo figliolo, è molto bravo, è empatico. Andrà sicuramente migliorando strada facendo perché secondo me affronta uno scalino importante", ha risposto Bonolis alla Lucarelli. Dunque, il conduttore ha sottolineato come in Affari Tuoi, eccezion fatta per l'effimera figura del Dottore, per la prima volta De Martino si trova a condurre del tutto solo. "Lui ha lavorato sempre con un cast attorno a cui si appoggiava, ora non c’è un cast su cui appoggiarsi per cui deve cominciare a narrare da solo quello che sta succedendo". E ancora: "È un percorso di crescita che merita di fare perché a me lui piace tantissimo", conclude Paolo Bonolis.