Verissimo, Heather Parisi durissima contro Francesca Fagnani: "Cosa penso di quella persona"

Riparte Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, e nella seconda puntata stagionale, quella di domenica 8 settembre, ecco come ospite in studio Heather Parisi, ballerina e coreografa.

Nel corso dell'intervista la Parisi ha parlato delle sue difficoltà nel diventare madre, poi del rapporto con il nipotino Gabriele e della figlia Jacqueline. Ma a far rumore, in particolare, sono state le sue considerazioni su Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve su Rai 2, di cui la ballerina era stata ospite. E no, la Parisi non ha gradito lo stile di conduzione della Fagnani, il modo in cui affronta le interviste.

"L'anno scorso ho fatto un’intervista con una giornalista che insisteva e mi chiedeva in continuazione. Faceva delle domande estremamente invadenti", attacca la ballerina riferendosi alle domande sulla figlia, Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo. Domande che portarono a tensioni pubbliche: seguirono infatti le piccate risposte della figlia.

Sulla Fagnani afferma: "Avevo davanti a me una persona che sembrava volesse capire quello che io volevo dire, ma faceva di tutto per mettermi in difficoltà". E ancora, Heather Parisi sostiene che la Fagnani non volesse che lei fosse serena durante l'intervista. Per le pressioni, aggiunge, ha evitato di rispondere ad alcune domande. Risultato? Sui social e in alcuni salottini televisivi era stata bollata come bugiarda. Insomma, difficile che Heather Parisi torni un'altra volta dalla Fagnani.

Per inciso, a scatenare le tensioni con la figlia, fu quando la Fagnani la definì "suocera" di Ultimo. "Suocera di chi? Non so di cosa stai parlando", rispose la Parisi. Poi, a stretto giro, ecco le parole di Jacqueline: "Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta". Alta tensione anche in famiglia...