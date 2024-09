Affari Tuoi, De Martino ferma tutto: "Scusate...", come sorprende il pacchista Tony

11 settembre 2024 a

Siamo ancora qui, nello studio di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show ora condotto da Stefano De Martino, appuntamento imprescindibile per milioni di italiani, ogni sera, su Rai 1 e subito dopo il tiggì della rete ammiraglia. La puntata in questione è quella di oggi, mercoledì 11 settembre, seconda settimana dell'era-De Martino, il quale ha preso con costrutto e successo il difficilissimo testimone lasciato da Amadeus.

Tant'è, ecco che la concorrente chiamata a misurarsi con pacchi e fortuna è la biondissima Simona, che viene dalla Puglia, per la precisione da Rocca Forzata, provincia di Taranto. E per Simona l'attesa in veste da pacchista è stata lunghissima, la bellezza di 35 puntate. "Più di me!", afferma con ironia De Martino, al timone da poche puntate. Ad accompagnarla nella sua avventura ecco il fidanzato, Luca, sottufficiale dell'esercito "da 23 anni", afferma con orgoglio.

Dunque largo alla partita: scelte, tiri, scambi, telefonate e proposte del Dottore, insomma il solito campionario offerto da Affari Tuoi. Ma al netto dell'avventura di Simona, questa puntata del game-show verrà ricordata per un curioso fuoriprogramma, che ha subito iniziato a spopolare sui social, su X in particolare, laddove si raccoglie il popolo di fan della trasmissione, popolo che commenta in tempo reale le gesta dei concorrenti in studio.

Il punto è che ad un certo punto, come colonna sonora, parte Sesso e samba, tormentone estivo di Tony Effe e Gaia. Ma quando la musica finisce, ecco che interviene De Martino, il quale ha notato qualcosa che il pubblico a casa non poteva aver visto. "Mignucci - si rivolge al regista - mi fai vedere un attimo Tony della Calabria, mi rimettete la musica per favore?". Già, perché il pacchista Tony, sulle note di Sesso e samba, si era scatenato. Via di nuovo alla musica. E Tony si scatena nuovamente, con peculiari e divertenti passi di danza. "Questo è l'influencer di Santo Domingo accanto. È l'influenza di Santo Domingo. Visto come fa? Il passetto di Tony?", commenta sornione Stefano De Martino. Un video, quello che potete vedere qui sotto, che come detto spopolava su X.