Caprarica urla in diretta, "Non tirarlo in ballo": costretto a scusarsi

Sul caso che ha coinvolto l'imprenditrice di Viareggio si sono espressi in tanti: politici, giornalisti e opinionisti. La vicenda, di per sè, è agghiacciante. Una donna di 65 anni ha investito per ben due volte un ladro che le aveva scippato la borsa qualche secondo prima. L'uomo poi è morto in seguito all'impatto ripetuto con l'autovettura. Di questo omicidio si è discusso a lungo durante la prima parte di Mattino 4, il talk show di Mediaset condotto da Fedrica Panicucci e Roberto Poletti.

Ospite della trasmissione, Antonio Caprarica, che non ha fatto mistero di essere in totale disaccordo con chi difende le ragioni della 65enne. Il giornalista si è infatti scagliato contro l'opinionista Sabina Negri, che ha invece confessato di credere che succedano certe cose perché in Italia non ci sarebbe giustizia. "Ma cosa vuol dire? Questo rende ancora più grave quello che ha fatto la signora - ha replica Caprarica - Non tirare in ballo questa cosa".

Poletti, in un secondo momento, ha continuato a insistere sulla sua tesi, facendo presente al giornalista che tanti spettatori da casa gli avevano scritto per giustificare il gesto terribile della signora di Viareggio. "Come giudichi queste persone? Sono tutte ignoranti o hanno vissuto delle ingiustizie sulla loro pelle?", ha domandato l'opinionista.

A quel punto Caprarica ha voluto precisare di non aver mai dato dell'ignorante a chi la pensa in modo diverso da lui. Poi si è scusato per aver usato dei toni fin troppo sopra le righe: "Chiesto scusa se ho alzato la voce - ha detto il giornalista -. Mi sono lasciato trascinare un po' troppo dalle emozioni che mi suscita quel video". Il mea culpa di Caprarica ha indotto i due conduttori a tendere una mano al giornalista per rassicurarlo sull'accaduto. "Federica e io - ha sottolineato Roberto Poletti - vogliamo che tu sia te stesso in trasmissione... e quindi vai bene così... noi ti invitiamo per quello".