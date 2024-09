Chi l'ha visto?, "perfino gli inquirenti...": la rivoluzione firmata Federica Sciarelli

Klaus Davi 14 settembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Chi l’ha visto?)

Parte bene la nuova edizione di Chi l’ha visto?, che mercoledì in prime time su Rai 3 ha registrato 1.387.000 spettatori col 9.6% di share e picchi del 12%. Per Federica Sciarelli sono passati 20 anni dal suo esordio in trasmissione nel 2004 che coincise con la vicenda, tuttora irrisolta, della scomparsa di Denise Pipitone, la bimba di nemmeno 4 anni che scomparve il 1° settembre di quell’anno da Mazara del Vallo.

Ma tanti altri casi hanno identificato il format, in particolare quello del delitto di Avetrana, con la morte di Sarah Scazzi annunciata in diretta tv dalla Sciarelli, così come quello di Yara Gambirasio o inchieste sui superlatitanti Bernardo Provenzano o Matteo Messina Denaro o il rapimento di Manuela Orlandi. Proprio a quest’ultimo si è dato ampio spazio nella prima puntata con l’analisi dell’audio delle torture a una donna la cui voce potrebbe essere della Orlandi.

Il programma ideato da Lio Beghin continua a essere un brand della Terza Rete grazie anche alla dilatazione infinita degli episodi di cronaca, ai colpi di scena, alle lacune investigative. Meccanismi perfettamente idonei a prolungare all’infinito il consumo televisivo seriale. A volte si ha la sensazione che perfino gli inquirenti si siano adeguati ai ritmi social e televisivi, distillando scoop e rivelazioni tempo reale.