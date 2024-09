Domenica In, Mara Venier commossa per Luca Giurato: "Mi ha voluto lui"

15 settembre 2024 a

"Ho cominciato la prima edizione di Domenica In nell'anno 1993-1994 e mi ha voluto lui, vicino a lui, Luca Giurato": Mara Venier ha aperto la sua sedicesima edizione di Domenica In su Rai 1 con un dolce ricordo del collega e amico Giurato, scomparso qualche giorno fa a 84 anni in seguito ad un infarto fulminante mentre si trovava in vacanza al mare con la moglie Daniela Vergara a Santa Marinella.

"Io voglio ricordare quell'edizione così, con queste immagini. Per te, Luca adorato", ha proseguito la Venier, mandando in onda delle immagini del giornalista, un videoclip che ricorda i momenti più belli della prima edizione del programma, tra tantissime risate e molti “Amore” urlati durate le dirette. "Ciao Luca! Se sono qui ancora oggi è solo grazie a te!", ha chiosato infine la conduttrice, usando parole piene di gratitudine e affetto per il collega scomparso.

Domenica In parte col botto: Valeria Bartolucci in studio, cosa può rivelare

Tra gli ospiti di questa prima puntata, nello spazio dedicato alla cronaca, ci sarà Valeria Bartolucci, la moglie di Louis, l’uomo in carcere accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. Un'ospite importante, dal momento che questa storia, un vero e proprio giallo, sta facendo parecchio discutere. Tra le novità già annunciate, invece, c'è una nuova scenografia.