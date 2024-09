Verissimo, Iva Zanicchi: "Puntato sull'ora in cui è morto", il toccante omaggio al compagno

15 settembre 2024 a

Grande dolore per Iva Zanicchi che, nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato del dolore per la perdita dell'amato compagno, Fausto Pinna, venuto a mancare a 74 anni lo scorso 8 agosto in seguito a una lunga malattia. La cantante si è presentata in tv con il suo orologio, “puntato sull’ora in cui è morto, un pezzo di lui”, ha raccontato. Poi ha aggiunto: “Vado al cimitero, gli parlo e gli dico: ‘Pippi, non avere fretta di farmi tornare da te. Lasciami ancora un po’ qui’”.

“Stava in un lettino di ospedale – ha proseguito l'artista – io dormivo al suo fianco. Era diventato fragile, continuavo a rassicurarlo: ‘Certo che ti amo, ti amo ancora di più'”. I due sono stati vicini fino all’ultimo momento. "Ci siamo sempre stati fedeli, ci siamo sempre amati - ha rivelato ancora la Zanicchi -. Certe mattine mi svegliavo, e di certo non ero un fiore, ma lui mi guardava e mi diceva: ‘Oggi sei davvero splendida'”.

Iva non ha nascosto che questa assenza pesa parecchio nella sua vita: "Da quando Pippi è andato via, non mi sono mai sentita così sola”. Al termine dell'intervista, la Toffanin ha letto alla sua ospite un messaggio inviatole da una grande amica, Caterina Caselli, che due anni fa ha perso il marito Piero Sugar. “So cosa provi, un dolore profondo, piombo - ha scritto la Caselli -. Dopo tanti anni insieme è difficile elaborare il lutto di una perdita così fondamentale nella tua vita. Di colpo ti giri, ti rivolgi a lui e non c’è. Piano piano mi sono abituata a non vederlo. Lo sento, però, quando sono sola. Ora la sua assenza mi fa compagnia, mi rassereno così. Aiuta, vedrai accadrà anche a te, il nostro lavoro ci piace e ci distrae dalla malinconia”.