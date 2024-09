Giannini provoca: "Non prova imbarazzo per Salvini?". Il generale Vannacci lo spiana: come risponde

17 settembre 2024 a

Botta e risposta tra Massimo Giannini e Roberto Vannacci. A L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, l'eurodeputato della Lega è ospite in collegamento da Strasburgo. In studio, invece, c'era l'editorialista di Repubblica che ha colto la palla al balzo per chiedere conto al generale di quanto accaduto in seguito alla richiesta del pm di Palermo di sei anni di carcere per Matteo Salvini sul processo Open Arms.

"Buongiorno generale, la chiamo ancora così perché generale è per sempre - ha esordito così Massimo Giannini -. Lei è stato a lungo un uomo delle istituzioni, non prova un profondo imbarazzo proprio da uomo delle istituzioni in questo tentativo che non solo Matteo Salvini ma l'intero governo stanno portando avanti di difendere Salvini dal processo? Perché ancora una volta siamo dentro a uno schema nel quale la politica si ritiene legibus soluta. Ovvero: io non posso essere giudicato dalla magistratura perché ho il mandato degli elettori. Questa - ha poi domandato - non le sembra una gravissima distorsione del nostro assetto costituzionale?"

Nonostante la provocazione del giornalista di Repubblica, Vannacci non si è scomposto e ha risposto parola per parola. "Intanto io continuo a essere un uomo delle istituzioni - ha dichiarato l'eurodeputato della Lega -. Se prima rappresentavo le forze armate, adesso rappresento il Parlamento europeo. L'errore è stato fatto quando è stata data l'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento perché il ministro Salvini stava perseguendo degli interessi nazionali con una figura nazionale da lui rivestita in quanto ministro. Al momento attuale si trova a processo e io sono convinto che dimostrerà la sua innocenza. Ho piena fiducia nella magistratura - ha poi concluso - che dimostrerà l'innocenza di un uomo che ha provato a difendere gli interessi di una nazione". Giannini colpito e affondato.