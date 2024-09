4 di Sera, Capezzone tramortisce Paolo Cento: "Turisti contingentati, immigrati invece no"

19 settembre 2024 a

Abbiamo bisogno di più immigrati? È questo quello che ci si chiede nella puntata di mercoledì 18 settembre 4 di Sera, il programma Mediaset condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

Ospiti in studio l'onorevole Beatrice Lorenzin, il giornalista ed ex deputato Paolo Cento e il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone secondo il quale è chiaro che "la sinistra vuole contingentare i turisti" mentre, "gli immigrati no. Perché hanno un problema nel porsi la questione del limite?, si è chiesto Capezzone. E ancora: "Vi siete resi conto del fatto che in tutti gli altri paesi d'Europa di destra e sinistra chiudono e stringono?", ha sottolineato ponendo l'esempio della Spagna, "che negli ultimi anni è sempre stata governata dalla sinistra, ma ha messo al confine il filo spinato con i cani e lì sparano".

Ma Paolo Cento cerca di spostare l'attenzione affermando che il problema non sono gli immigrati, ma "il fare ideologia. In tutta Europa i numeri dell'immigrazione sono dieci, quindici, venti volte maggiori rispetto all'Italia, quindi, parliamo di un'altra realtà", ha osservato Centro che viene però contraddetto anche da Del Debbio. Si tratta, infatti, di migranti che la Germania "se è scelta". Ma per Cento "oltre ad averli scelti se ne sono presi in grandi quantità tanto che sono sorti dei problemi", ammette Cento portando come esempio il caso francese che ha il suo epicentro nelle banlieu parigine.