Affari Tuoi, Marta sconvolge il pubblico: "Perché ho chiamato mia figlia Michelle"

21 settembre 2024 a

Riflettori puntati sullo studio di Affari Tuoi. La puntata è quella trasmessa su Rai 1 venerdì 20 settembre, puntata in cui nello studio di un sempre più lanciato Stefano De Martino la protagonista è stata Marta, concorrente marchigiana che ha partecipato al gioco insieme alla figlia diciottenne Michelle. Marta, che lavora come impiegata in un’azienda di distribuzione bevande, ha scelto di giocare con il pacco numero 15.

La loro partita nel gioco dei pacchi e della fortuna è partita con il piede giusto: i primi pacchi aperti contenevano infatti cifre basse, lasciando ben sperare. Tuttavia, la situazione si è complicata quando hanno eliminato il pacco da 300mila euro, perdendo così la possibilità di ottenere quello che è il premio massimo del game-show. Subito dopo, il Dottore ha proposto una prima offerta di 25mila euro. "Ci sta, sono andati via due pacchi importanti. Ma sono venuta qua per giocare, ce la godiamo fino all'ultimo. Rifiutiamo", ha dichiarato Marta con determinazione. A questo punto, il conduttore Stefano De Martino ha chiesto alla concorrente il perché del nome Michelle per la figlia, e lei ha risposto: "Faccio un appello, sono una grande fan di Eros Ramazzotti, quindi Michelle come la Hunziker". Insomma, il nome della figlia è... un omaggio ad Eros Ramazzotti.

Tant'è, proseguendo la partita, Marta e Michelle hanno eliminato un pacco blu da 20 euro e un altro rosso da 50mila euro, rifiutando l'offerta di cambiare pacco. La loro fortuna è continuata con l'eliminazione di altri pacchi blu. A quel punto, il Dottore ha rilanciato con un’offerta più alta: 30mila euro, ma anche questa volta le due hanno scelto di proseguire. Marta ha poi spiegato i suoi obiettivi per la vincita: "Uno dei progetti è comprare due automobili, lei è neo patentata, anche io ne vorrei una". Ha poi rivelato un altro sogno, quello di una casa nuova: "Io e il mio compagno Giovanni stiamo insieme da 10 anni, comprese le pause, ma non conviviamo ancora. Lui vive con la mamma". Con il suo solito spirito ironico, De Martino ha commentato: "Le pause in amore sono sempre fondamentali, sono importanti", per poi aggiungere scherzosamente: "Due macchine, la casa e un cane. Dobbiamo puntare per forza ai 200mila euro".

A quel punto della partita, restavano solo quattro pacchi rossi, e il Dottore ha fatto una nuova offerta di 39mila euro. Marta ha riflettuto, dicendo: "Ci vedo una marea di sacrifici in una cifra così, mio papà e mia mamma mi direbbero di accettare. Io nella mia vita ho fatto sempre quello che sentivo, sbagliando e non, non mi sono mai pentita di nulla", ma ha scelto comunque di rifiutare. Anche la seconda offerta del Dottore, dello stesso valore, è stata respinta. L’ultima offerta, di ben 56mila euro, è stata anch’essa rifiutata dalle due concorrenti, decise a giocarsi tutto fino alla fine. Quindi si arriva al momento decisivo, ossia la scelta finale tra i due pacchi rimasti: 15mila e 200mila euro. Alla fine, nel pacco di Marta e Michelle c’erano solo 15mila euro. Ovvio lo scoramento di madre e figlia, che il 50% di possibilità di incassare un premio clamoroso. Una possibilità, però, tristemente sfumata all'ultimo respiro...