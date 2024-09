Domenica In, "stai tranquillo...": Mara Venier scoppia in lacrime di fronte a Stefano Tacconi

22 settembre 2024 a

a

a

Si torna nello studio di Domenica In per la seconda puntata di questa nuova stagione, quella andata in onda su Rai 1 oggi, domenica 22 settembre 2024. In conduzione, ovviamente, c'è sempre Mara Venier. Sul palco hanno fatto staffetta molti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra questi, l’ex portiere Stefano Tacconi, che ha raccontato la sua durissima lotta contro l’aneurisma cerebrale che lo ha colpito nell’aprile del 2022. Tra gli altri ospiti anche l’attore Enrico Brignano e il cantante Marco Masini. Quindi un omaggio speciale per celebrare i 90 anni di Sophia Loren. Spazio anche all’attualità, con la partecipazione di Claudia Ciampa e sua madre Luciana in studio. Ecco un riepilogo dei momenti più intensi della puntata.

Ma a commuovere è stata l'intervista a Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, in studio accompagnato dalla moglie Laura Speranza e dal figlio Andrea. Dopo aver attraversato uno dei momenti più difficili della sua vita, ha spiegato come si sente oggi: "Adesso sto meglio, ma l’abbiamo vista brutta. La vita, a volte, nasconde degli scheletri particolari. Ho vinto la partita, ma ho paura delle ricadute".

"Orrendo, ma non vi vergognate?": Domenica In, il quizzone telefonico scatena l'inferno

Tacconi ha ripercorso con emozione il giorno in cui tutto è iniziato: "Ho fatto una serata con mio figlio e ho cominciato a sentire un po’ di mal di testa, e dopo pochi secondi sono entrato in coma, meno male che c’era Andrea. Mi ha salvato la vita. Le prime cure le ha fatte lui, il massaggio cardiaco, poi non mi ricordo più nulla. Mi sono svegliato dopo 15 giorni dal coma, nel giorno del mio compleanno. Ora chiamo mia moglie e mio figlio i miei badanti". Parole, queste ultime, che hanno profondamente toccato Mara Venier, che pur commossa e in lacrime che ha cercato di tranquillizzare il suo ospite: "Stai tranquillo, qui sei a casa!". Poi un video-omaggio dedicato a Tacconi, un video al quale il pubblico ha risposto con una standing ovation e con cori di incoraggiamento: "Stefano, Stefano!". Al termine della toccante intervista, zia Mara si è alzata per abbracciare e baciare Tacconi con affetto.