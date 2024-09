Reazione a Catena, Rai nel mirino per Le volta buona: "E vi stupite? Con queste privilegiate..."

22 settembre 2024 a

a

a

Ormai a Reazione a Catena è una sorta di "dittatura". E la dittatura è quella instaurata da Le volta pagina, straordinario terzetto di signore da Reggio Emilia (ma originarie della Puglia) - Anna Laura, Antonella e Rosa - che ormai si confermano campionesse da una lunghissima serie di puntate.

E il copione, nello studio dove furoreggia Pino Insegno, non cambia: le tre si confermano campionesse anche nella puntata in onda come sempre su Rai 1 oggi, domenica 22 settembre. In questa occasione gli sconfitti di turno sono Le Biglie, altro terzetto tutto al femminile composto da Elena, Helena e Margherita, tre amiche di vecchia data di Lecce.

Niente da fare, all'ultima catena si qualificano Le volta pagina, e lo fanno con un montepremi potenziale che mette le vertigini: 126mila euro. Ma l'ultimo gioco non va per il verso giusto, molti errori, tra cui uno in cui Rosa doveva indovinare la parola "fortuna", soluzione che appariva scontata, ma che non è riuscita ad individuare.

Morale della favola si arriva all'ultima parola da indovinare, che iniziava per "ca" e terminava per "a". Nella catena, la parola precedente era "corno". In palio, taglio dopo taglio, c'erano 7.875 euro poi ridotti a 3.938 euro in virtù dell'acquisto del terzo elemento, che era "cane". Il terzetto, infine, ha indovinato, la soluzione corretta era "caccia" e ci erano arrivate. Magro bottino, ma sempre meglio che niente.

Uno svarione inguaia Pino Insegno. "Ed è pure registrata...", la domanda sbagliata dagli autori

Ma va detto, in questa Ultima catena non hanno rimediato una grandissima figura. E infatti su X, il social su cui il popolo di Reazione a Catena commenta in presa reale quanto avviene in puntata, gli utenti si sono scatenati. "Rosa da sola non sa ragionare", attaccava Salvatore. "Ma è una cavolata! Come fanno a non arrivarci!", tuonava un'altra sulla - mancata - risposta a "fortuna". Quindi chi, come sempre, scorgeva complotti: "Poi si meravigliano se gli ascolti vanno a picco! Con queste privilegiate". "Non le sopporto più... se mi dite cambia canale... già fatto", rincarava Pier. Infine la critica, peculiare, di Maurice: "Sono brave, ma perché gridare sempre?". Insomma, anche se c'è chi riconosce loro dei meriti, per Le volta pagina non sembra esserci page.