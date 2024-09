Grande Fratello, chi è Ilaria Galassi: l'aneurisma a 24 anni e quelle voci su Taricone

23 settembre 2024 a

a

a

C'è anche Ilaria Galassi, ex di Non è la Rai, tra i concorrenti vip di quest'ultima edizione del Grande fratello. La showgirl, classe 1976, ha debuttato giovanissima in tv nel 1990 tra le ragazze pon-pon della Domenica in. Poi l'esperienza a Non è la Rai dal 1991 al 1995 e il lavoro come modella. Nel 1996, invece, viene scelta come velina del tg satirico Striscia la notizia, ma è costretta a ritirarsi temporaneamente dal mondo dello spettacolo a causa di un incidente alla gamba. Ora, al reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, partecipa insieme alle ex colleghe di Non è la Rai Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo. Le tre formano un concorrente unico.

Della Galassi si ricorda anche che nel 2000 apparve sui giornali per un flirt giovanile con Pietro Taricone, allora concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Oggi, invece, la showgirl avrebbe un compagno estraneo al mondo dello spettacolo e due figli. Nel corso della sua vita, comunque, non sono mancati momenti difficili: quando aveva solo 24 anni, fu colpita da un'aneurisma cerebrale. Venne subito ricoverata in ospedale e sottoposta a un'operazione urgente. Per fortuna, andò tutto per il meglio e la Galassi iniziò un percorso di recupero che la portò a guarire completamente.