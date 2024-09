Tagadà, Borghi demolisce Furfaro: "Ecco il biglietto! Lei ciancia per niente"

23 settembre 2024 a

a

a

"Vediamo il biglietto". Siparietto a Tagadà tra Marco Furfaro e Claudio Borghi. Il deputato del Partito democratico, nel corso della trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella, stava accusando la Lega e il ministro Salvini di non occuparsi sufficientemente delle condizioni delle autostrade italiane e dei trasporti pubblici. Il dem, poi, ha accusato il leghista di essersi "imborghesito" e di non usufruire più dei mezzi pubblici come treni e tram. Ma, al contrario, di utilizzare solo gli elicotteri. "Borghi probabilmente viaggia in elicottero, anziché in treno o in autostrada a differenza mia", ha tuonato Furfaro.

A quel punto, Borghi ha subito smontato le accuse del dem raccontandogli di aver appena effettuato un viaggio in treno a Pisa. E a dimostrazione di ciò ha anche con sé il biglietto della tratta. "Questo è grillismo. Sono andato a Pisa avanti e indietro in treno - ha dichiarato Borghi -. Se vuole le tiro fuori il biglietto". Dalle parole ai fatti: il leghista ha tirato fuori il biglietto del treno sul suo cellulare e lo ha mostrato a tutti i telespettatori. "Lei ciancia proprio per niente", ha replicato Borghi.

"Una depandance di FdI". Meloni incontra Feijoo a Chigi? Furfaro perde la testa

"Non ho mai messo piede in un elicottero in vita mia", si è difeso Borghi. E Furfaro, in evidente imbarazzo, ha liquidato il tutto sostenendo che la sua fosse una semplice "battuta". "Io non so quando lei ha preso l'ultimo mezzo pubblico", ha detto ancora il leghista. "Tra me e lei stia sicuro che li prendo io i mezzi pubblici", ha concluso Furfaro.