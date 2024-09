Chiara Ferragni, la prima bomba di Striscia la Notizia: ecco come la mostra

24 settembre 2024 a

Riparte la stagione di Striscia la Notizia, il tiggì satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci arrivato ormai alla sua 37esima stagione. La prima puntata di questa nuova edizione è stata trasmessa nella serata di ieri, lunedì 23 settembre. Dietro al bancone, per questo inizio di stagione, ecco la coppia composta da Nino Frassica e Michelle Hunziker.

Striscia ha subito riproposto tutti i suoi tormentoni, tra i quali spiccava il Tapiro d'Oro consegnato da Valerio Staffelli a Maria Rosaria Boccia, la 41enne di Pompei che di fatto è costata la poltrona ministeriale a Gennaro Sangiuliano. Alla Boccia un tapiro "rivisitato", con tanto di occhiali per le registrazioni, come quelli da lei usati nelle sacre stanze del potere, e una Chiave di Pompei infilata tra le terga.

Dunque, nel mirino di Striscia la Notizia ci è finita anche Chiara Ferragni. Lo spunto è arrivato dalla vicenda di questi ultimi tormentati giorni, ovvero il "dissing" tra Fedez, suo ex, e Tony Effe: i due rapper, i buona sostanza, si sono scambiati una lunga e virulenta sequela di insulti in rima, brani in cui sono stati tirati in mezzo anche i figli di Fedez e Ferragni, tanto che quest'ultima ha intimato ai due di smetterla. Tutto, ma non i bimbi.

E così ecco che Striscia propone uno dei suoi ormai celeberrimi "deepfake", video falsi che però sembrano tremendamente veri. La protagonista della clip, appunto, Chiara Ferragni, anch'essa protagonista di un dissing rivolto all'ex marito. "La nostra storia era una favola, ma ascolta sto brano. Io ero Biancaneve tu l'ottavo nano". E via discorrendo, in una canzone in cui vengono citati i casi degli streaming comprati, dei pandori venduti e varie ed eventuali. Già, Striscia la Notizia torna a bomba...

