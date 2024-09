Affari Tuoi, Addolorata esordisce così: "Colgo l'occasione per...", delirio e sconcerto

25 settembre 2024 a

Momento d'oro, per Stefano De Martino: Affari Tuoi viaggia a gonfie vele. Il game-show dei pacchi e della fortuna, infatti, sera dopo sera macina cifre da record in termini di share su Rai 1. Una clamorosa vittoria, per De Martino e per la Rai, che non sentono la concorrenza del predecessore, Amadeus, passato a Nove e in grossi guai con il suo Chissà chi è, il format che conduce: lo share, infatti, è punitivo.

E De Martino, da par suo, di puntata in puntata appare sempre più a suo agio, sempre più tagliato per il ruolo di conduttore di Affari Tuoi. E così si arriva alla puntata di cui stiamo parlando, quella di stasera, mercoledì 25 settembre. A giocare - tra pacchi, tiri e Dottore - ecco che viene sorteggiata Addolorata, che si presenta con boccoli biondi, giacca blu e camicia gialla. Un outfit peculiare che viene rimarcato dallo stesso De Martino: "Guardate che look...".

La concorrente arriva da Santa Croce di Magliano, provincia di Campobasso, dunque in rappresentanza del Molise. Ad accompagnarla nell'avventura ecco il fratello Antonio. Una coppia divertente, a tratti comica, per certo esplosiva. Sin dal principio. Infatti Addolorata esordisce con una lunga sequela di saluti. E tra questi uno fa strabuzzare gli occhi: "Colgo l'occasione per salutare, se lo posso dire, Alberto Florio". E chi è? "Il sindaco di Santa Croce", afferma tra le risate del pubblico.

Ma non è finita. Perché ancor prima del primo tiro, ancor prima di aprire il primo pacco, ecco che la peculiare coppia composta da Addolorata e Antonio si lancia in questo ballo, quello che potete vedere nel video in calce. Scatenati, scomposti, grotteschi e comici: una danza che ha preso a rimbalzare alla velocità della luce su X, laddove si raccoglie il popolo di fan che commenta in presa diretta la puntata di Affari Tuoi. Puntata esplosiva sin dalle primissime battute.