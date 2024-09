Ettore Licheri, il grillino perde la testa: "Andate via tutti! Sai leggere l'italiano?"

26 settembre 2024 a

Ettore Licheri ha perso ancora una volta la testa durante un confronto a L'aria che tira. Ospite del programma di approfondimento politico di La7 - condotto da David Parenzo -, il senatore del Movimento Cinque Stelle è stato invitato per intervenire riguardo a una manifestazione in corso a Caltanissetta per tutti coloro che lamentano la carenza di acqua potabile nell'area della provincia siciliana. Il grillino, prima ha tirato in ballo il solito Pnrr e il suo leader Giuseppe Conte, e poi si è scagliato contro il decreto sicurezza varato dal governo Meloni.

"Pensate che nel Pnrr la tutela dell'acqua era uno dei classer fondamentali - ha esordito così Licheri -. Noi fino a oggi abbiamo speso solo il 22% delle somme che ci aveva dato l'Europa tramite Giuseppe Conte - ha poi aggiunto - per mettere in sicurezza le infrastrutture".

L'attenzione di Ettore Licheri si è poi spostata sul provvedimento varato dal governo Meloni. "Se qui adesso arriva il questore e dice: 'Andate via tutti', devono andare via tutti", ha tuonato il senatore dei Cinque Stelle. A quel punto Laura Tecce, anche lei ospite della trasmissione di La7, è intervenuta per contrastare il delirio di Licheri: "Non è così, sta dicendo un'inesattezza". La replica della giornalista ha mandato su tutte le furie il grillino che ha alzato la voce per protestare contro la Tecce. "Ma come? Se te lo hanno appena detto sul display cosa dice la legge - ha urlato Licheri -. Ma sapete leggere l'italiano? E che diamine su, mi fate perdere la pazienza. È scritto nero su bianco".